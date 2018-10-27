الإطاحة بلصين خطيرين استهدفا طالبات بالرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح يومه الجمعة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض استهدفت طالبات.

ووفق ولاية أمن الرباط فقد كان المشتبه فيهما قد ارتكبا عملية سرقة تحت التهديد، استهدفت طالبات يقطن بشقة بحي يعقوب المنصور، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما عند الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من استرجاع المسروقات المتحصلة من هذه العملية، وهي عبارة عن هاتفين محمولين ومبلغ مالي يناهز 800 درهم، مشيرا إلى أن المشتبه فيهما، تقرر الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.