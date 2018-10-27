المصباح يطالب وزير بن عبد القادر بالأسباب وراء اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة

في خطوة غريبة وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يومه الجمعة، سؤالا شفهيا آنيا، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يُطالبه فيه بالكشف عن حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وعن سبب الاستعجال في اتخاذه .

ووصف فريق حزب المصباح، في السؤال الذي يحمل توقيع النائبين سليمان العمراني وحسن الحارس، القرار المذكور بـ ”المفاجئ”، مطالبا بالكشف عن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزتها الحكومة في الموضوع، وعن الاعتبارات التي دعت الحكومة لإقرار التوقيت الصيفي على مدار السنة.

وأشار الفريق إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، بصرف عن الإجراءات المصاحبة التي ستقوم بها الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد مع التوقيت الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وجه هو الآخر سؤالا شفويا آنيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، من أجل الكشف عن الأسباب والدواعي وراء تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية.