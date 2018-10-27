نقل تلميذة بتيزنيت في حالة حرجة للمستعجلات بعد محاولة انتحارها باستعمال دواء

استقبلت مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت مساء أمس الخميس تلميذة تبلغ من العمر 15 سنة في حالة حرجة جدا وذلك بعد إقدامها على محاولة وضع حد لحياتها بتناولها لكمية كبيرة من حبوب دواء طبي.

وحسب مصادر ”شوف تيفي”، فالتلميذة تنحدر من منطقة ”أزويكا المعدر” ، وتدرس بثانوية الوحدة بمدينة تيزنيت، وتظل معظم أيام الأسبوع داخل الداخلية التابعة للثانوية المذكورة بفعل بعد المسافة بين مؤسستها التعليمية ومقر سكناها.

وأوضحت مصادر ”شوف تيفي”، أن المعنية بالأمر كانت في حالة نفسية جد صعبة في الآونة الأخيرة، نتيجة تعرضها لصدمة عاطفية، أدت بها إلى تناول كمية كبيرة من الحبوب، حصلت عليها في غفلة من زميلاتها من أجل وضع حد لحياتها.

وأضافت ذات المصادر، أن التلميذة فور تناولها لجرعات الدواء سقطت مغشيا عليها لتعثر عليها مجموعة من زميلتها في الداخلية في حالة جد حرجة، وقمن بإخطار إدارة الداخلية، التي قامت بدورها بربط الاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلتها على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بتيزنيت من أجل إنقاذ حياتها، حيث أدخلت لقسم الإنعاش، والذي مازالت ترقد فيه تحت العناية المركزة، فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات النازلة ودوافعها.