تفكيك عصابة بتهمة النصب والاحتيال بأيت أوريرتستغل ضحاياها للسفر لتركيا و العمرة

علمت ”شوف تيفي” من مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت أورير، تمكنت قبل قليل من ليلة يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري، من تفكيك عصابة تتكون من ثلاث أشخاص تنشط في النصب والاحتيال بالمنطقة.

وحسب المصادر نفسها، فإن عناصر الدرك، تربصت في كمين محكم على الطريق الرابطة بين آيت أورير و سيدي رحال بإقليم الحوز، من إعتقال شخص ينتحل صفة مدير شركة وهمية و شخصين آخرين يعملان كموظفين في الشركة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 44 سنة، بعد محاولة النصب على أحد الضحايا بنفس المنطقة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن العصابة تستغل حاجة ضحاياها للسفر إلى تركيا، أو قضاء مناسك العمرة، حيث تمكنوا من الإيقاع بالعديد من الضحايا و جمع أموال طائلة قدرت بحوالي 70 آلاف درهم من خلال العمليات.

وأضافت ذات المصادر، أن دركية آيت أورير، تلقت عدة شكايات في الموضوع، قبل أن تكثف من حملاتها التي أسفرت على إيقاع أفراد العصابة و إلقاء القبض عليهم في كمين محكم، و اقتيادهم لوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المتخصصة.