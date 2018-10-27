البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ16مركبا واجهت صعوبات وعلى متنها 308 مهاجرا سريا

قدمت وحدات تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بالمياه الإقليمية المغربية، المساعدة، خلال ليلة أمس الخميس ونهار اليوم الجمعة، لـ 16 مركبا مطاطيا من مختلف الأصناف، كانت تتواجد على مستوى الواجهتين المتوسطية والأطلسية، وعلى متنها 308 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 187 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وقامت وحدات البحرية الملكية، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، بتحديد أماكن تواجد جميع هذه المراكب وقدمت لها المساعدة، مشيرا إلى أن بعضها كانت في وضعية صعبة جراء أعطاب في المحركات وسوء الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم نقل جميع المرشحين الذين تم إنقاذهم سالمين إلى عدد من موانئ المملكة القريبة.

وأضاف نفس المصدر أن أحد هذه المراكب، التي تسربت إليها المياه من جميع الجهات، غرقت في مكان عمليات الإنقاذ.