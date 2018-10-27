التوقيت المدرسي الجديد الذي اعتمدته وزارة أمزازي بعد الإبقاء على الساعة الصيفية

أكدت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية والخصوصية، وكذا بمعاهد التكوين المهني والجامعات ابتداء من يوم الأربعاء 7 نونبر.

وأوضحت الوزارة، عقب مصادقة المجلس الحكومي اليوم على مشروع المرسوم القاضي بالاستمرار بكيفية مستقرة في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا، في بلاغ توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، أن التوقيت سيتم تكييفه على الشكل التالي:

الفترة الصباحية :(من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال)

فترة ما بعد الزوال: (من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء).

وأشار البلاغ، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمانا لتطبيق التوقيت الجديد في أحسن الظروف، ومن أجمل تأمين شروط وظروف التحصيل الدراسي السليم ومراعاة حاجيات الأسر.

وأضاف أنه إلى يهدف تمكين التلميذات والتلاميذ والمتدربات والمتدربون والطالبات والطلبة من التنقل الى مؤسساتهم في ظروف آمنة وملائمة، وضمان التحاقهم بها صباحا ومغادرتها مساء في ضوء النهار.