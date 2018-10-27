أمزازي يوضح أن إجراءات الوزارة بخصوص الساعة الإضافية سيطبق ابتداء من 7 نونبر

قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية أن الإجراء الذي قررته الحكومة بالإبقاء على الساعة الإضافية ستواكبه العديد من الإجراءات و التدابير لضمان استمرار العملية التعليمية للتلاميذ والطلبة والمتدربين، وذلك حرصا على سلامة التلاميذ ومراعاة لظروف الأسر.

وأوضح الوزير، في تصريح له لـ”القناة الثانية” يومه الجمعة، أن هذه التدابير ستطبق ابتداء من من يوم الأربعاء 7 نونبر المقبل، مباشرة بعد انتهاء العطلة البينية لجميع المؤسسات التعليمية.

كما كشف أمزازي عن التوقيت الذي سيعمل به في المؤسسات التعليمية سيعرف تغييرا طفيفا، حيث أن الفترة الصباحية ستكون من (9:00 صباحا إلى 13:00 بعد الزوال) وان الفترة المسائية ستصبح من (14:00 بعد الزوال إلى 18:00 مساء).

وأضاف الوزير :” علما أن بعض المؤسسات التعليمية تعتمد التوقيت المستمر، وهذا التكييف سيسمح للتلاميذ في الخروج من المدارس في ضوء النهار”.

وأكد أمزازي :”أريد أن طمئن آباء وأولياء التلاميذ أننا سنعمل على الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وأننا سنقوم بالعديد من الإجراءات إذا اقتضتها الضرورة”.