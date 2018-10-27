باشا وقائد يطاردان لصا في شوارع تارودانت

قام باشا مدينة تارودانت وقائد المقاطعة الرابعة بمطاردة لص قام بسرقة هاتف نقال من امرأة قبل الاعتداء عليها بالضرب والجرح.

وقد كان المسؤولان، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية يومه الجمعة، في طريقهما للمشاركة في افتتاح إحدى الندوات العملية التي احتضنتها القاعة الكبرى للمركب الديني والإداري والثقافي للأوقاف.

وكشفت المصادر ذاتها أن المسؤولين أثار انتباههما اللص وقاما بمطاردته على مستوى الطريق الرابطة بين أكادير وورزازات مرورا بتارودانت حتى تمكنا في النهاية من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

وقد خلفت هذه العملية ارتياحا لدى ساكنة المدينة التي نوهت بالتدخل البطولي لرجال السلطة ودورهم في محاربة الإجرام بالمدينة.