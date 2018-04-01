 مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح ﻿

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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 10:32

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح
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