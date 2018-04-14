 فيديو خطير من كاميرا للمراقبة..شوفو لحظة هُـجوم ملثمين محسوبين على جماهير الرجاء على حي شعبي فكازا ﻿

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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 10:37

فيديو خطير من كاميرا للمراقبة..شوفو لحظة هُـجوم ملثمين محسوبين على جماهير الرجاء على حي شعبي فكازا

فيديو خطير من كاميرا للمراقبة..شوفو لحظة هُـجوم ملثمين محسوبين على جماهير الرجاء على حي شعبي فكازا
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