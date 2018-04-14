 خطير و بالفيديو..كثر من 100ملثم محسوب على جماهير الرجاء هجمو على درب بالهراوات و السيوفة و هرسو الطوموبيلات بحي اسباتة فكازا..شوفو أشنو وقع ﻿

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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 08:16

خطير و بالفيديو..كثر من 100ملثم محسوب على جماهير الرجاء هجمو على درب بالهراوات و السيوفة و هرسو الطوموبيلات بحي اسباتة فكازا..شوفو أشنو وقع

كثر من 100ملثم محسوب على جماهير الرجاء هجمو على درب بالهراوات و السيوفة و هرسو الطوموبيلات
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