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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 23:36

بانون يرد على واقعة الفوضى اللي وقعات فالشارع..الجماهير الودادية معندها حتى دخل حيث المشكل وقع ليا مع مغربية و زوجها الأجنبي و تدخلو البوليس

بانون يرد على واقعة الفوضى اللي وقعات فالشارع..الجماهير الودادية معندها حتى دخل حيث المشكل وقع ليا
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