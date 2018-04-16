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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 16:20

بالفيديو..الستاتي يقصف مسؤولي مهرجان ألف فرس وفرس بالفقيه بن صالح

الستاتي يقصف مسؤولي مهرجان ألف فرس وفرس بالفقيه بن صالح وقال بلي راهم غير تايكدبو على زوار المهرجان
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