 بالدموع..العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق كانت حاسة براسها غادي تموت وهاذي آخر حاجة قالتها لعائلتها ﻿

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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 17:30

بالدموع..العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق كانت حاسة براسها غادي تموت وهاذي آخر حاجة قالتها لعائلتها

العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق كانت حاسة براسها غادي تموت وهاذي آخر حاجة قالتها
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