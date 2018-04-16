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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 09:55

الأميرة للا حسناء تحل بالدوحة لتمثيل الملك محمد السادس في الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية

الأميرة للا حسناء تحل بالدوحة لتمثيل الملك محمد السادس في الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية
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