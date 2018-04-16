 في أول تصريح..بابتسامة عريضة رغم الألم..مشجع حسنية أكادير اللي داز عليه طوبيس على رجليه بسلا..تبعت فرقتي وهاشنو وقع ليا ﻿

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الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 02:36

في أول تصريح..بابتسامة عريضة رغم الألم..مشجع حسنية أكادير اللي داز عليه طوبيس على رجليه بسلا..تبعت فرقتي وهاشنو وقع ليا

بابتسامة عريضة رغم الألم..مشجع حسنية أكادير اللي داز عليه طوبيس على رجليه بسلا..تبعت فرقتي
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