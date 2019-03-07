معلومات غير متوفرة حالياً

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مختل عقليا يقتحم وكالة بنكية بعد تكسير أبوابها بحي الألفة بالبيضاء
علمت “شوف تيفي” من مصادرها أن مختلا عقليا أقدم، عشية يومه السبت، على تهديد زبناء إحدى الوكالات البنكية واقتحام أخرى بشارع واد درعة بمنطقة…
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بعدما سدو حسابات حمزة مون بيبي..سكينة غلامور عيطو ليها البوليس والقضية صعابت
بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخبر اعتقال صاحب الحساب المجهول “حمزة مون بيبي”، علمت شوف تيفي من مصادرها الخاصة أنه تم الاستماع للبلوغرز…
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بالصور ..ثبوت رؤية هلال محرم بالمغرب
أعلنت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر توصلها بعد دعوتها العامة لتحري هلال محرم 1441هـ مساء السبت بصور تثبت بوضوح رؤية الهلال كما تؤكد صحة…
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التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين: مواقف عمورة تكرس عدم ثقة المواطن بالطبيب
دخل التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين على خطّ الضجة التي أثارتها إحدى حلقات “احضي راسك” على أثير الإذاعة الوطنية، التي تناول فيها المقدم محمد…
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الملك يبعث ببرقيات تهاني إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية
بعث أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441هـ، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وضمن الملك…
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تيار المستقبل بحزب الجرار يعلن عن انطلاق حركة تصحيحية لمسار الحزب
تمكن تيار المستقبل بحزب الأصالة والمعاصرة، من تنظيم لقائه التواصلي يومه السبت بمدينة طنجة، في تحد صارخ لتيار الشرعية الذي يقوده حكيم بنشماش الأمين العام…
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