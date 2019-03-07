معلومات غير متوفرة حالياً

تمكن تيار المستقبل بحزب الأصالة والمعاصرة، من تنظيم لقائه التواصلي يومه السبت بمدينة طنجة، في تحد صارخ لتيار الشرعية الذي يقوده حكيم بنشماش الأمين العام…