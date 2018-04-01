مغودي لـ''شوف سبور'': الملف المغربي سيمر إلى مرحلة التصويت في هذا التاريخ ﻿

كشف الناقد الرياضي محمد مغودي، أن الملف المغربي الخاص باحتضان نهائيات كأس العالم 2026 ، سيمر إلى مرحلة التصويت المباشر والعلني للاتحادات الكروية العالمية، التي ستجرى في تاريخ 13 يونيو المقبل.

''شوف سبور''

كشف الناقد الرياضي محمد مغودي، أن الملف المغربي الخاص باحتضان نهائيات كأس العالم 2026 ، سيمر إلى مرحلة التصويت المباشر والعلني للاتحادات الكروية العالمية، التي ستجرى في تاريخ 13 يونيو المقبل.

وأوضح محمد مغودي في اتصال هاتفي خص به ''شوف سبور''،أن الملف المغربي سيمر للتصويت، رغم حصوله على تنقيط غير جيد من طرف لجنة ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

يذكر أن لجنة ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' زارت المغرب لمعاينة المنشآت الرياضية لتنظيم كأس العالم 2026 .