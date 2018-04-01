 مغودي لـ''شوف سبور'': الملف المغربي سيمر إلى مرحلة التصويت في هذا التاريخ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط | بوليتيك

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء البيضاوي | مجتمع

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء البيضاوي

اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير | مجتمع

اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير

عــاجل و بالصــور: قبل صلاة الجمعة دار طاحت على أم و تقطعو ليها رجليها بزوج | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور: قبل صلاة الجمعة دار طاحت على أم و تقطعو ليها رجليها بزوج

خــاص.. هذا ما طالب به البوليسي الشهير هشام الملولي اللي تحكم بالحبس بتهمة التحرش و الاغتصاب | مجتمع

خــاص.. هذا ما طالب به البوليسي الشهير هشام الملولي اللي تحكم بالحبس بتهمة التحرش و الاغتصاب

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط

عــاجل: حاميها حراميها..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار | حوادث و حقوق

عــاجل: ''حاميها حراميها''..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ملتحي | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي''

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

مغودي لـ''شوف سبور'': الملف المغربي سيمر إلى مرحلة التصويت في هذا التاريخ

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 12:13 مغودي لـشوف سبور: الملف المغربي سيمر إلى مرحلة التصويت في هذا التاريخ | سبور
مغودي لـ''شوف سبور'': الملف المغربي سيمر إلى مرحلة التصويت في هذا التاريخ
كشف الناقد الرياضي محمد مغودي، أن الملف المغربي الخاص باحتضان نهائيات كأس العالم 2026 ، سيمر إلى مرحلة التصويت المباشر والعلني للاتحادات الكروية العالمية، التي ستجرى في تاريخ 13 يونيو المقبل.

''شوف سبور''

 

كشف الناقد الرياضي محمد مغودي، أن الملف المغربي الخاص باحتضان نهائيات كأس العالم 2026 ، سيمر إلى مرحلة التصويت المباشر والعلني للاتحادات الكروية العالمية، التي ستجرى في تاريخ 13 يونيو المقبل.

وأوضح محمد مغودي في اتصال هاتفي خص به ''شوف سبور''،أن الملف المغربي سيمر للتصويت، رغم حصوله على تنقيط غير جيد من طرف لجنة ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

يذكر أن لجنة ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' زارت المغرب لمعاينة المنشآت الرياضية لتنظيم كأس العالم 2026 .

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب الدارالبيضاء المغرب محمد المغودي الفيفا شوف سبور تاسك فورس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد 22 عاما.. أرسنال يعلن رسمياً رحيل نجمه آرسين فينغر | سبور

بعد 22 عاما.. أرسنال يعلن رسمياً رحيل نجمه آرسين فينغر

يوسف النصيري يغادر رفقة فريقه مالقا دوري الدرجة الأولى الإسبانية | سبور

يوسف النصيري يغادر رفقة فريقه مالقا دوري الدرجة الأولى الإسبانية

إدارة الدفاع الحسني الجديدي تخصص ألف تذكرة للجمهور الرجاوي | سبور

إدارة الدفاع الحسني الجديدي تخصص ألف تذكرة للجمهور الرجاوي

انفراد.. خبر سار للاعبي الرجاء بعد أول قرار رسمي للجنة المؤقتة | سبور

انفراد.. خبر سار للاعبي الرجاء بعد أول قرار رسمي للجنة المؤقتة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو في قلب المنزل اللي طاح على أم فكازا و تقطعو ليها رجليها بزوج | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

أول فيديو في قلب المنزل اللي طاح على أم فكازا و تقطعو ليها رجليها بزوج

سجين ســابق..الوالد كان كيضرب الأم ديالي و منين مات تزوجات و أنا دخلت الحبس بعدما قتلت | خارج البلاطو

سجين ســابق..الوالد كان كيضرب الأم ديالي و منين مات تزوجات و أنا دخلت الحبس بعدما قتلت

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح | خارج البلاطو

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح

قنــبلة موقوتة.. منازل بفاس كايصاوبو فيهم الشباكية وهاشنو وقع منين شعلات العافية فدار بحي الأطلس | خارج البلاطو

قنــبلة موقوتة.. منازل بفاس كايصاوبو فيهم الشباكية وهاشنو وقع منين شعلات العافية فدار بحي الأطلس

﻿

آخر المستجدات

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط | بوليتيك

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء البيضاوي | مجتمع

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء البيضاوي

اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير | مجتمع

اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.