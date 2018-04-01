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اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 11:55 اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير | مجتمع
اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير
أفرجت المصالح الأمنية بمدينة الرباط، عن مسيحي مغربي، تم ضبطه، أول أمس الأربعاء، متلبسا بحيازة مواد يستغلها في التبشير، وذلك حسب ما كشف عنه موقع '' lavanguardia '' الإسباني أمس الخميس.

"شوف تيفي"

 

أفرجت المصالح الأمنية بمدينة الرباط، عن مسيحي مغربي، تم ضبطه، أول أمس الأربعاء، متلبسا بحيازة مواد يستغلها في التبشير، وذلك حسب ما كشف عنه موقع " lavanguardia " الإسباني أمس الخميس.

وأوضح الموقع المذكور أن المصالح الأمنية وبعد إيقاف المسحي البالغ من العمر 35 سنة بحي التقدم بالرباط، تم التحقيق معه بعد العثور على أربعة كتب تبشيرية بحوزته.

وأشار الموقع المذكور إلى أن المسيحي لم توجه له أي تهم ولهذا تقرر الإفراج عنه، مبرزا أن القانون المغربي لا يعاقب أي شخص بسبب اعتناقه للمسيحية أو تغيير دينه، إلا أنه يجرم الأنشطة الخاصة بالتبشير.

 

 

 

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