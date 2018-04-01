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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

خــاص.. هذا ما طالب به البوليسي الشهير هشام الملولي اللي تحكم بالحبس بتهمة التحرش و الاغتصاب

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 11:31 خــاص.. هذا ما طالب به البوليسي الشهير هشام الملولي اللي تحكم بالحبس بتهمة التحرش و الاغتصاب | مجتمع
خــاص.. هذا ما طالب به البوليسي الشهير هشام الملولي اللي تحكم بالحبس بتهمة التحرش و الاغتصاب
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الشرطي الموقوف هشام الملولي و بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا طالب بتحويله من سجن الزاكي بسلا

شــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الشرطي الموقوف هشام الملولي و بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا طالب بتحويله من سجن الزاكي بسلا

و قالت مصادرنا، إن الملولي عبر عن ندمه و أسفه الشديدين بسبب تصرفاته التي كان يقوم بها اتجاه فتيات لا ذنب لهن مستغلا بذلك منصبه في السلك الأمني.

و كانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت يوم 29 يناير الماضي بالسجن النافذ في حق الشرطي السابق الشهير ''هشام ملولي'' لسنة واحدة وأخرى موقوفة التنفيذ بتهم الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب، عقب تقدم عارضةأزياء وفتاة أخرى بشكاية للمصالح الأمنية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هشام ملولي عارضة الأزياء الشرطي

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