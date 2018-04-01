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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 11:25 فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط | حوادث و حقوق
فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط
شلت وقفة نظمها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة مساء أمس الخميس الحركة في شارع عقبة بمدينة الرباط، حيث انطلق جمع غفير من أصحاب الطاكسيات على الساعة الخامسة مساء على طول الشارع الرئيسي بشارع أكدال

شوف تيفي:

 

شلت وقفة نظمها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة مساء أمس الخميس الحركة في شارع عقبة بمدينة الرباط، حيث انطلق جمع غفير من أصحاب الطاكسيات على الساعة الخامسة مساء على طول الشارع الرئيسي بشارع أكدال وهم يرددون بعض الشعارات، مما عطل حركة المرور بشكل كلي.

وحسب شهود عيان فإن الوقفة الاحتجاجية التي تزعمها عناصر من العدل و الإحسان استمرت على غير العادة إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة، وكان المحتجون الذين طالبوا برحيل شركة موازية للنقل...وعدم تحويل قطاعهم إلى شركة خاصة..بمحاولة اقتحام لمركز شرطة بشارع عقبة..مما نجم عن ذلك اشتباكات مع شرطة الصقور

ولم يستبعد الشهود وقوع إصابات..خاصة أن الوقفة استمرت من مساء الخميس إلى صباح الجمعة وهو أمر غريب في هكذا وقفات.!

 

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