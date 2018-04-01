عــاجل: ''حاميها حراميها''..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار ﻿

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أنه جرى، مساء أمس الخميس، إيداع ضابط شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية، تحت تدبير الحراسة النظرية للبحث معه حول الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبديد أشياء محجوزة على

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علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أنه جرى، مساء أمس الخميس، إيداع ضابط شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية، تحت تدبير الحراسة النظرية للبحث معه حول الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبديد أشياء محجوزة على ذمة بحث قضائي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا استمعت للطرف المشتكي وللشاهد، بينما تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأشارت المديرية العامة إلى أنها تنتظر انتهاء البحث القضائي المجرى في هذه القضية، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات الإدارية، واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور.