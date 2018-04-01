فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي'' ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة محاولة شخص ذبح سيدة وسط وكالة لصرف الأموال بإحدى المدن المغربية.

''شوف تيفي'':

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة محاولة شخص ذبح سيدة وسط وكالة لصرف الأموال بإحدى المدن المغربية.

وحسب المعطيات التي تم تدولها مع الفيديو، فإن فصوله، جرت وسط الأسبوع الماضي، حيث قام شخص بمطاردة طليقته، وحاول ذبحها بواسطة سلاح أبيض، إلا أن تدخل مواطنين، ساهم في انقاذ السيدة من موت محقق.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق، شخصا يحمل سلاحا أبيض وهو يحاول طعن سيدة وسط وكالة لصرف الأموال إلا أن مواطنا ''ملتح''، تدخل في الوقت المناسب، وتمكن من السيطرة على المهاجم وإنقاذ السيدة من الموت.