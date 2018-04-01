 فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط | بوليتيك

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء البيضاوي | مجتمع

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء البيضاوي

اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير | مجتمع

اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير

عــاجل و بالصــور: قبل صلاة الجمعة دار طاحت على أم و تقطعو ليها رجليها بزوج | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور: قبل صلاة الجمعة دار طاحت على أم و تقطعو ليها رجليها بزوج

خــاص.. هذا ما طالب به البوليسي الشهير هشام الملولي اللي تحكم بالحبس بتهمة التحرش و الاغتصاب | مجتمع

خــاص.. هذا ما طالب به البوليسي الشهير هشام الملولي اللي تحكم بالحبس بتهمة التحرش و الاغتصاب

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط

عــاجل: حاميها حراميها..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار | حوادث و حقوق

عــاجل: ''حاميها حراميها''..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ملتحي | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي''

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي''

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 10:51 فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ملتحي | حوادث و حقوق
فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي''
تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة محاولة شخص ذبح سيدة وسط وكالة لصرف الأموال بإحدى المدن المغربية.

''شوف تيفي'':

 

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة محاولة شخص ذبح سيدة وسط وكالة لصرف الأموال بإحدى المدن المغربية.

وحسب المعطيات التي تم تدولها مع الفيديو، فإن فصوله، جرت وسط الأسبوع الماضي، حيث قام شخص بمطاردة طليقته، وحاول ذبحها بواسطة سلاح أبيض، إلا أن تدخل مواطنين، ساهم في انقاذ السيدة من موت محقق.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق، شخصا يحمل سلاحا أبيض وهو يحاول طعن سيدة وسط وكالة لصرف الأموال إلا أن مواطنا ''ملتح''، تدخل في الوقت المناسب، وتمكن من السيطرة على المهاجم وإنقاذ السيدة من الموت.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواطنين وكالة صرف أموال الطليقة المدن المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

عــاجل و بالصــور: قبل صلاة الجمعة دار طاحت على أم و تقطعو ليها رجليها بزوج | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور: قبل صلاة الجمعة دار طاحت على أم و تقطعو ليها رجليها بزوج

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو.. عناصر من العدل و الإحسان يركبون على وقفة ليلية لأصحاب الطاكسيات بالرباط

عــاجل: حاميها حراميها..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار | حوادث و حقوق

عــاجل: ''حاميها حراميها''..اعتــقال ضابط شرطة ممتاز فكازا وهاشنو دار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو في قلب المنزل اللي طاح على أم فكازا و تقطعو ليها رجليها بزوج | خارج البلاطو
منذ 40 دقيقة

أول فيديو في قلب المنزل اللي طاح على أم فكازا و تقطعو ليها رجليها بزوج

سجين ســابق..الوالد كان كيضرب الأم ديالي و منين مات تزوجات و أنا دخلت الحبس بعدما قتلت | خارج البلاطو

سجين ســابق..الوالد كان كيضرب الأم ديالي و منين مات تزوجات و أنا دخلت الحبس بعدما قتلت

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح | خارج البلاطو

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح

قنــبلة موقوتة.. منازل بفاس كايصاوبو فيهم الشباكية وهاشنو وقع منين شعلات العافية فدار بحي الأطلس | خارج البلاطو

قنــبلة موقوتة.. منازل بفاس كايصاوبو فيهم الشباكية وهاشنو وقع منين شعلات العافية فدار بحي الأطلس

﻿

آخر المستجدات

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

ها شحال ديال الحبس عطاو لشاب شرمل تلميذ بجنوية وخسر ليه وجهو ببني ملال

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط | بوليتيك

شاهد بالفيديو | لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مسجد حسان بالرباط

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء البيضاوي | مجتمع

هذا هو الحكم الذي سيقود مباراة الدفاع الحسني الجديدي و الرجاء البيضاوي

اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير | مجتمع

اعتقال مغربي-مسيحي بالرباط بسبب التبشير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.