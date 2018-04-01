بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات ﻿

داهمت السلطات الإسبانية ضيعات لرجال أعمال وبارونات مخدرات إسبان ومغاربة بعد ورود معلومات عن شراء طائرات صغيرة مزودة بتكنولوجيا عسكرية من أجل تهريب الحشيش من السواحل المتوسطية للمغرب

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داهمت السلطات الإسبانية ضيعات لرجال أعمال وبارونات مخدرات إسبان ومغاربة بعد ورود معلومات عن شراء طائرات صغيرة مزودة بتكنولوجيا عسكرية من أجل تهريب الحشيش من السواحل المتوسطية للمغرب إلى الجارة الشمالية واستعانت السلطات الإسبانية بقوة خاصة من الحرس المدني لتنفيذ مداهمات في مناطق محتلة من الجنوب خاصة بعد المواجهات الأخيرة التي استعملت فيها الأسلحة النارية بعدما توصلت بمعطيات حصلت عليها من تحقيقات مع بارونات مخدرات ينتمون إلى جنسيات أوروبية ومغربية.

ووفق ما ذكرته يومية المساء ليومه الجمعة، فإن مافيا الإتجار الدولي في المخدرات اقتنت طائرات صغيرة قادرة على شحن أكثر من 8 أطنان من الحشيش دفعة واحدة والقيام برحلة الذهاب والإياب في ظرف زمني قياسي قد لا يتجاوز ساعتين ونصف.