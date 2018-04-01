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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بعد 22 عاما.. أرسنال يعلن رسمياً رحيل نجمه آرسين فينغر

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 10:09 بعد 22 عاما.. أرسنال يعلن رسمياً رحيل نجمه آرسين فينغر | سبور
بعد 22 عاما.. أرسنال يعلن رسمياً رحيل نجمه آرسين فينغر
أعلن الفرنسي أرسين فينغر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، أنه سيترك النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي.

"شوف سبور"

 

أعلن الفرنسي أرسين فينغر، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، أنه سيترك النادي اللندني في نهاية الموسم الحالي.

وقال فينغر ، في بيان أصدره النادي اليوم الجمعة: "بعد تفكير طويل ومحادثات مع إدارة النادي أشعر أنه من المناسب لي التخلي عن تدريب النادي في نهاية الموسم الحالي".

وأضاف المدرب صاحب الـ68 عامًا: "أشعر بالامتنان لخدمة نادي أرسنال لفترة طويلة لا يُمكن لي أن أنساها." وتابع: "لقد خدمت النادي بكل نزاهة والتزام، أحب أن أشكر كل العاملين في النادي واللاعبين والجماهير".

وطلب فينغر رسالته من الجماهير الوقوف خلف الفريق، لكل عشاق أرسنال أهتموا بقيمة النادي.

يذكر أن " فينغر " بدأ مشواره التدريبي عام 1984 مع فريق نانسي قبل أن يرحل منه إلى موناكو عام 1987، كما أشرف على تدريب ناجويا الياباني، وفي عام 1996 تولى تدريب نادي أرسنال ليقود للفوز بالعديد من الألقاب.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب أرسين فينغر أرسنال الإنجليزي

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