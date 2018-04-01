 الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ملتحي | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي''

بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات | حوادث و حقوق

بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي | مجتمع

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب | مجتمع

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب

مصيبة هادي وبالفيديو.. طفل يسقط في قادوس بدون غطاء وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مصيبة هادي وبالفيديو.. طفل يسقط في قادوس بدون غطاء وها أشنو وقع ليه

عاجل..إطلاق صاروخ في اتجاه السعودية | دولي

عاجل..إطلاق صاروخ في اتجاه السعودية

مغاربية مسلمة رفضت مصافحة مسؤولين فتم حرمانها من الجنسية الفرنسية | دولي

مغاربية مسلمة رفضت مصافحة مسؤولين فتم حرمانها من الجنسية الفرنسية

مصر تسحب الجنسية المصرية من مغربية | دولي

مصر تسحب الجنسية المصرية من مغربية

حصري وبالفيديو..الكوافورة المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة | مجتمع

حصري وبالفيديو..''الكوافورة'' المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 09:36 الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي | مجتمع
الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، باشرت تحقيقاتها خلال الأسبوع الجاري، للكشف عن المعطيات الكاملة الخاصة بتصوير فتاة لمقطع فيديو من داخل حمام شعبي، والذي ظهرت به نساء

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، باشرت تحقيقاتها خلال الأسبوع الجاري، للكشف عن المعطيات الكاملة الخاصة بتصوير فتاة لمقطع فيديو من داخل حمام شعبي، والذي ظهرت به نساء عاريات داخل الصالة المخصصة لتغيير الملابس.

وأوضح المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني، ومباشرة بعد تداول الفيديو الصادم بين مستخدمي "واتساب"، أعطت أوامرها بفتح تحقيق بجميع المدن المغربية، للكشف عن مكان تصويره وهوية مصورته.

وكانت بعض المعطيات التي نشرتها مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، تشير إلى أن تصوير الفيديو داخل الحمام الشعبي، جاء عقب إطلاق مجموعة فيسبوكية خاصة بـ "البنات"، لتحد تحت عنوان "فيديو من لحمام"، وهو ما جعل النشطاء يتفاعلون بكثافة، حيث عبر الجميع عن تخوفهم من ظهور فيديوهات أخرى مشابهة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديو الحمام الشعبي المديرية العامة للأمن الوطني واتساب المدن المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب | مجتمع

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب

حصري وبالفيديو..الكوافورة المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة | مجتمع

حصري وبالفيديو..''الكوافورة'' المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة

مثير وبالصورة.. شفار شدوه وسط مراكش بعدما خطف بزطام وها أشنو وقع ليه | مجتمع

مثير وبالصورة.. شفار شدوه وسط مراكش بعدما خطف بزطام وها أشنو وقع ليه

مثير..فريق البارصا الاسباني يتسبب في دخول شاب مغربي إلى سجن مراكش وها كيفاش | مجتمع

مثير..فريق البارصا الاسباني يتسبب في دخول شاب مغربي إلى سجن مراكش وها كيفاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح

قنــبلة موقوتة.. منازل بفاس كايصاوبو فيهم الشباكية وهاشنو وقع منين شعلات العافية فدار بحي الأطلس | خارج البلاطو

قنــبلة موقوتة.. منازل بفاس كايصاوبو فيهم الشباكية وهاشنو وقع منين شعلات العافية فدار بحي الأطلس

في حوار مُطول وبلا زواق..الوزير يتيم يبشر الشباب المغاربة..غادي نحيدو البطالة بهاذ الطريقة / البيجيدي ماشي ظاهرة إعلامية و حتى حد متوقع أن العثماني غادي يعوض بنكيران/هاذي هي نقطة ضعف الحكومة و علاقتي ببنكيران قوية | ضيف خاص

في حوار مُطول وبلا زواق..الوزير يتيم يبشر الشباب المغاربة..غادي نحيدو البطالة بهاذ الطريقة / البيجيدي ماشي ظاهرة إعلامية و حتى حد متوقع أن العثماني غادي يعوض بنكيران/هاذي هي نقطة ضعف الحكومة و علاقتي ببنكيران قوية

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :20 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :20 أبريل 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ملتحي | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي''

بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات | حوادث و حقوق

بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي | مجتمع

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب | مجتمع

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.