الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، باشرت تحقيقاتها خلال الأسبوع الجاري، للكشف عن المعطيات الكاملة الخاصة بتصوير فتاة لمقطع فيديو من داخل حمام شعبي، والذي ظهرت به نساء

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني، باشرت تحقيقاتها خلال الأسبوع الجاري، للكشف عن المعطيات الكاملة الخاصة بتصوير فتاة لمقطع فيديو من داخل حمام شعبي، والذي ظهرت به نساء عاريات داخل الصالة المخصصة لتغيير الملابس.

وأوضح المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني، ومباشرة بعد تداول الفيديو الصادم بين مستخدمي "واتساب"، أعطت أوامرها بفتح تحقيق بجميع المدن المغربية، للكشف عن مكان تصويره وهوية مصورته.

وكانت بعض المعطيات التي نشرتها مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، تشير إلى أن تصوير الفيديو داخل الحمام الشعبي، جاء عقب إطلاق مجموعة فيسبوكية خاصة بـ "البنات"، لتحد تحت عنوان "فيديو من لحمام"، وهو ما جعل النشطاء يتفاعلون بكثافة، حيث عبر الجميع عن تخوفهم من ظهور فيديوهات أخرى مشابهة.