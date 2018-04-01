فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب ﻿

أقدت السلطات الفرنسية صباح يومه الجمعة، على ترحيل إمام سلفي معروف بخطبه المتطرفة، إلى بلده الجزائر.

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أفادت السلطات الفرنسية صباح يومه الجمعة، على ترحيل إمام سلفي معروف بخطبه المتطرفة، إلى بلده الجزائر.

وحسب وكالة فرانس بريس، فإن الإمام الهادي دودي البالغ من العمر 63 سنة تبلغ الثلاثاء الماضي قرار الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية بسبب خطبه إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان علقت التنفيذ قبل أن تعود لإعطاء الضوء الأخضر أمس الخميس.

وكان نبيل بودي محامي الإمام السلفي تقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية مشيرا إلى خطر تعرض موكله للتعذيب أو "معاملة غير إنسانية أو مهينة" إذا طردته السلطات الفرنسية إلى الجزائر.

وأودع إمام مسجد "السنة" في وسط مرسيليا قيد الاحتجاز الاداري وكان متهما بإلقاء خطب شديدة التطرف.