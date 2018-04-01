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انفراد.. خبر سار للاعبي الرجاء بعد أول قرار رسمي للجنة المؤقتة

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 08:47 انفراد.. خبر سار للاعبي الرجاء بعد أول قرار رسمي للجنة المؤقتة | سبور
انفراد.. خبر سار للاعبي الرجاء بعد أول قرار رسمي للجنة المؤقتة
علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن اللجنة المؤقتة لتسيير فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى غاية نهاية الموسم الحالي، ستصرف 30 ألف درهما لكل لاعب بعد تحقيق التأهل إلى دور المجموعات من منافسات كأس

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن اللجنة المؤقتة لتسيير فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى غاية نهاية الموسم الحالي، ستصرف 30 ألف درهما لكل لاعب بعد تحقيق التأهل إلى دور المجموعات من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي وذلك يوم الإثنين المقبل.

وأفادت ذات المصادر، أن كل لاعب من فريق الرجاء سيتوصل أيضا براتب شهر مارس الماضي إضافة إلى منحة التاهل، موضحة أن اللجنة المؤقتة برئاسة أوزال تشتغل بكل ما لديها من قوة لتحسين وضعية اللاعبين في أقرب الآجال.

هذا وقد تأهل فريق الرجاء إلى دور المجموعات على حساب فريق زاناكو الزامبي بعد تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد بمركب محمد الخامس، علما أن مباراة الذهاب أنتهت هي الأخرى لصالح النسور بنتيجة هدفين نظيفين .

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شوف سبور المغرب الرجاء اللجنة المؤقتة

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