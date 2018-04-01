مغاربية مسلمة رفضت مصافحة مسؤولين فتم حرمانها من الجنسية الفرنسية ﻿

قررت محكمة إدارية في فرنسا، مؤخرا، حرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي، وذلك بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسيم حصولها على الجنسية سنة 2016.

''شوف تيفي''

قررت محكمة إدارية في فرنسا، مؤخرا، حرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي، وذلك بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسيم حصولها على الجنسية سنة 2016.

وحسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز'' أمس الخميس، فإن الجزائرية المسلمة، قالت إن معتقداتها الدينية تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسيم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرق البلاد في يونيو 2016، بالإضافة إلى أنها رفضت مصافحة مسؤول محلي آخر.

وأضاف الموقع المذكور أن الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010، تقدمت بطعن ضد القرار الذي صدر في أبريل 2017 وقالت إنه استغلال للسلطة، مشيرا إلى أن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، أكد على أن الحكومة طبقت القانون بشكل مناسب.