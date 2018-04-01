 رسميا.. هذة هي الجوائر المالية للبطولة العربية التي يشارك فيها الرجاء والوداد ...وهذا موعد إجراء القرعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ملتحي | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي''

بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات | حوادث و حقوق

بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي | مجتمع

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب | مجتمع

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب

مصيبة هادي وبالفيديو.. طفل يسقط في قادوس بدون غطاء وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مصيبة هادي وبالفيديو.. طفل يسقط في قادوس بدون غطاء وها أشنو وقع ليه

عاجل..إطلاق صاروخ في اتجاه السعودية | دولي

عاجل..إطلاق صاروخ في اتجاه السعودية

مغاربية مسلمة رفضت مصافحة مسؤولين فتم حرمانها من الجنسية الفرنسية | دولي

مغاربية مسلمة رفضت مصافحة مسؤولين فتم حرمانها من الجنسية الفرنسية

مصر تسحب الجنسية المصرية من مغربية | دولي

مصر تسحب الجنسية المصرية من مغربية

حصري وبالفيديو..الكوافورة المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة | مجتمع

حصري وبالفيديو..''الكوافورة'' المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

رسميا.. هذة هي الجوائر المالية للبطولة العربية التي يشارك فيها الرجاء والوداد ...وهذا موعد إجراء القرعة

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 08:31 رسميا.. هذة هي الجوائر المالية للبطولة العربية التي يشارك فيها الرجاء والوداد ...وهذا موعد إجراء القرعة | سبور
رسميا.. هذة هي الجوائر المالية للبطولة العربية التي يشارك فيها الرجاء والوداد ...وهذا موعد إجراء القرعة
تحتضن مدينة جدة السعودية يوم الثلاثاء المقبل، سحب قرعة كأس العرب للأندية في كرة القدم التي ستعرف مشاركة كل من فريقي الوداد والرجاء البيضاويين.

'' شوف سبور''

تحتضن مدينة جدة السعودية يوم الثلاثاء المقبل، سحب قرعة كأس العرب للأندية في كرة القدم التي ستعرف مشاركة كل من فريقي الوداد والرجاء البيضاويين.

ويجري الاتحاد العربي لكرة القدم مراسيم القرعة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

وتلعب البطولة بين شهر شتنبر بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك المباراة النهائية، ويصل عدد فرقها إلى 32.

وأعلن الاتحاد العربي، الذي يترأسه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، توقيع 30 نادي اتفاقيات المشاركة.

وتشارك المملكة العربية السعودية بأربعة فرق هي: الهلال، والأهلي، والاتحاد، والنصر، ويحصل النادي الفائز بلقب البطولة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، فيما ستتلقى باقي الأندية مكافآت تتصاعد مع تجاوز كل دور.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الاتحاد العربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد 22 عاما.. أرسنال يعلن رسمياً رحيل نجمه آرسين فينغر | سبور

بعد 22 عاما.. أرسنال يعلن رسمياً رحيل نجمه آرسين فينغر

يوسف النصيري يغادر رفقة فريقه مالقا دوري الدرجة الأولى الإسبانية | سبور

يوسف النصيري يغادر رفقة فريقه مالقا دوري الدرجة الأولى الإسبانية

إدارة الدفاع الحسني الجديدي تخصص ألف تذكرة للجمهور الرجاوي | سبور

إدارة الدفاع الحسني الجديدي تخصص ألف تذكرة للجمهور الرجاوي

انفراد.. خبر سار للاعبي الرجاء بعد أول قرار رسمي للجنة المؤقتة | سبور

انفراد.. خبر سار للاعبي الرجاء بعد أول قرار رسمي للجنة المؤقتة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سجين ســابق..الوالد كان كيضرب الأم ديالي و منين مات تزوجات و أنا دخلت الحبس بعدما قتلت | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

سجين ســابق..الوالد كان كيضرب الأم ديالي و منين مات تزوجات و أنا دخلت الحبس بعدما قتلت

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح | خارج البلاطو

مغربية صريحة..أغلب المغربيات اللي كيهاجرو لدول الخليج كيمشيو على الفساد و الشطيح

قنــبلة موقوتة.. منازل بفاس كايصاوبو فيهم الشباكية وهاشنو وقع منين شعلات العافية فدار بحي الأطلس | خارج البلاطو

قنــبلة موقوتة.. منازل بفاس كايصاوبو فيهم الشباكية وهاشنو وقع منين شعلات العافية فدار بحي الأطلس

في حوار مُطول وبلا زواق..الوزير يتيم يبشر الشباب المغاربة..غادي نحيدو البطالة بهاذ الطريقة / البيجيدي ماشي ظاهرة إعلامية و حتى حد متوقع أن العثماني غادي يعوض بنكيران/هاذي هي نقطة ضعف الحكومة و علاقتي ببنكيران قوية | ضيف خاص

في حوار مُطول وبلا زواق..الوزير يتيم يبشر الشباب المغاربة..غادي نحيدو البطالة بهاذ الطريقة / البيجيدي ماشي ظاهرة إعلامية و حتى حد متوقع أن العثماني غادي يعوض بنكيران/هاذي هي نقطة ضعف الحكومة و علاقتي ببنكيران قوية

﻿

آخر المستجدات

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ملتحي | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

فيديو خطير يهز المغاربة..شخص بغا يذبح طليقتو وسط وكالة لصرف الأموال وتدخل بطولي لـ ''ملتحي''

بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات | حوادث و حقوق

بارونات مخدرات مغاربة يتحدون الأمن ..ولاو كيهربو المخدرات بالطائرات

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي | مجتمع

الحموشي يدخل على خط فضيحة تصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب | مجتمع

فرنسا تطرد إمام سلفي لهذا السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.