رسميا.. هذة هي الجوائر المالية للبطولة العربية التي يشارك فيها الرجاء والوداد ...وهذا موعد إجراء القرعة ﻿

تحتضن مدينة جدة السعودية يوم الثلاثاء المقبل، سحب قرعة كأس العرب للأندية في كرة القدم التي ستعرف مشاركة كل من فريقي الوداد والرجاء البيضاويين.

'' شوف سبور''

تحتضن مدينة جدة السعودية يوم الثلاثاء المقبل، سحب قرعة كأس العرب للأندية في كرة القدم التي ستعرف مشاركة كل من فريقي الوداد والرجاء البيضاويين.

ويجري الاتحاد العربي لكرة القدم مراسيم القرعة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

وتلعب البطولة بين شهر شتنبر بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك المباراة النهائية، ويصل عدد فرقها إلى 32.

وأعلن الاتحاد العربي، الذي يترأسه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، توقيع 30 نادي اتفاقيات المشاركة.

وتشارك المملكة العربية السعودية بأربعة فرق هي: الهلال، والأهلي، والاتحاد، والنصر، ويحصل النادي الفائز بلقب البطولة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، فيما ستتلقى باقي الأندية مكافآت تتصاعد مع تجاوز كل دور.