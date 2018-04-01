 حصري وبالفيديو..''الكوافورة'' المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة ﻿
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حصري وبالفيديو..الكوافورة المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة | مجتمع

حصري وبالفيديو..''الكوافورة'' المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

حصري وبالفيديو..''الكوافورة'' المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 08:18 حصري وبالفيديو..الكوافورة المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة | مجتمع
حصري وبالفيديو..''الكوافورة'' المغربية اللي باغي يبيعها سعودي بـ 5 المليون مهددة بالسجن+تفاصيل جد صادمة
بعد أسابيع من كشف ''شوف تيفي'' عن وجود مغربية محتجزة بالسعودية، تعمل في مجال ''الحلاقة''، توصلت القناة بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه ''لطيفة'' وهي تذرف الدموع، وتطالب بإنقاذها من كفيلها السعودي الذي هددها

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من كشف ''شوف تيفي'' عن وجود مغربية محتجزة بالسعودية، تعمل في مجال ''الحلاقة''، توصلت القناة بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه ''لطيفة'' وهي تذرف الدموع، وتطالب بإنقاذها من كفيلها السعودي الذي هددها بإدخالها السجن.

وأوضحت ''لطيفة.أ'' لـ ''شوف تيفي'' أن مشغلها السعودي وزوجته، يهددانها بالسجن، بعد أن قاما سابقا ببيعها للعديد من محلات الحلاقة النسائية مقابل 22 ألف ر يال سعودي أي 5 ملايين سنتيم مغربية.

وطالبت المتحدثة المسؤولين المغاربة بالتدخل الفوري لإخراجها من السعودية ومساعدتها على العودة إلى أرض الوطن.

وكانت ''لطيفة.أ'' قد كشفت سابقا لـ ''شوف تيفي'' أنها حلت بالسعودية قبل 8 أشهر، وتفاجأت بكفيلتها السعودية وهي تعرضها للبيع مقابل 50 ألف درهم لصالونات حلاقة بالعاصمة الرياض، وأمام رفضها، قامت كفيلتها وزوجها السعودي بتعذيبها وإهانتها وحجزها بغرفة لمدة أربعة أيام بدون أكل أو شرب.

وأضافت لطيفة بأن السعودي، حرمها من جواز سفرها، وأبلغ عنها الشرطة التي حققت معها، مشيرة إلى أنها لجأت بعد ذلك للسفارة المغربية التي لم تقدم لها على حد تعبيرها أية مساعدة.

وأكدت لطيفة أن كفيلتها وزوجها، تخلصا منها بمول تجاري ما جعلها تبيت في الشارع لأكثر من 4 أيام، قبل أن تلجأ لأسرة مغربية ، قدمت لها يد المساعدة، داعية المسؤولين المغاربة للتدخل حتى تستطيع العودة إلى أرض الوطن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السعودية مغربية جواز سفر الرياض

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