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الوداد يتجه للقضاء بعد قرصنة موقعه الرسمي

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 08:14 الوداد يتجه للقضاء بعد قرصنة موقعه الرسمي | سبور
الوداد يتجه للقضاء بعد قرصنة موقعه الرسمي
وضع المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم شكاية ضد مجهول، بعد الهجمة التي تعرض لها الموقع الرسمي للفريق والتي تسببت في قرصنته وضياع العديد من البيانات.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

وضع المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم شكاية ضد مجهول، بعد الهجمة التي تعرض لها الموقع الرسمي للفريق والتي تسببت في قرصنته وضياع العديد من البيانات.

وحسب بلاغ نشره فريق الوداد عبر صفحته الرسمية '' فيسبوك'' فإن مكتب الفريق سيطالب بمتابعة الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع، موضحا أن نفس الأشخاص هم من قرصنوا العديد من المواقع التابع للحكومة المغربية.

وحسب ذات البلاغ :''رغم كل المحاولات المضنية التي يقوم بها تقنيو الموقع الا ان الهجمات مازالت مستمرة بشكل شرس. ولا يسعنا إلا أن نواصل العمل مع تقديم الاعتذار لكافة محبي الفريق الأحمر''.

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