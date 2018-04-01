 مثير...حفيد البنّا طارق رمضان يعترف بعلاقته الجنسية مع إحدى ضحاياه ﻿
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مثير...حفيد البنّا طارق رمضان يعترف بعلاقته الجنسية مع إحدى ضحاياه

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 08:02 مثير...حفيد البنّا طارق رمضان يعترف بعلاقته الجنسية مع إحدى ضحاياه | دولي
مثير...حفيد البنّا طارق رمضان يعترف بعلاقته الجنسية مع إحدى ضحاياه
بعد شهرين من اعتقاله من طرف السلطات الفرنسية، اعترف طارق رمضان، بإقامته لعلاقة جنسية مع واحدة من ضمن النساء اللائي يقاضينه بتهمة الاغتصاب.

''شوف تيفي''

بعد شهرين من اعتقاله من طرف السلطات الفرنسية، اعترف طارق رمضان، بإقامته لعلاقة جنسية مع واحدة من ضمن النساء اللائي يقاضينه بتهمة الاغتصاب.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، وسط الأسبوع الجاري فإن محامي طارق رمضان، أكد على أن هذا الأخير سيعترف أمام القضاء الفرنسي بممارسة الجنس مع إحدى المشتكيات.

تجدر الإشارة إلى أن 5 سيدات من بينهن مغربية، تقدمن بدعوات قضائية في فرنسا وسويسرا ضد الداعية الإسلامي طارق رمضان، اتهمنه فيها بالاعتداء الجنسي والاعتداء العنيف ضدهم، ليتم وضعه رهن الاعتقال بسحن ''فلوري'' بباريس.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طارق رمضان العلاقة الجنسية المشتكيات الاغتصاب

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