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خطير...مواطنون بأكادير يحاصرون رجل وإمرأة متلبسان بسرقة طفل أمام روض

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 07:52 خطير...مواطنون بأكادير يحاصرون رجل وإمرأة متلبسان بسرقة طفل أمام روض | حوادث و حقوق
خطير...مواطنون بأكادير يحاصرون رجل وإمرأة متلبسان بسرقة طفل أمام روض
حاصر عدد من المواطنين قبل قليل عصابة مكونة من رجل وإمرأة بحي تدارت بأكادير متلبسين بسرقة طفل صغير بعد خروجه من روض كان يدرس به.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حاصر عدد من المواطنين قبل قليل عصابة مكونة من رجل وإمرأة بحي تدارت بأكادير متلبسين بسرقة طفل صغير بعد خروجه من روض كان يدرس به.

وحسب فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي فقد تم ضبط ''رجل وإمرأة'' يتربصان بطفل صغير يدرس بروض بالحي السالف الذكر وبعد خروجه قاما بالإمساك به محاولان إختطافه بالقوة غير أن عمليتهما أثارت إنتباه عدد من المارة وأبناء الحي والذين قاموا بمحاصرة الفاعلان والقبض عليهما.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عدد من أبناء الحي تجمهروا حول المشتبه فيهما وإنهالوا عليهما بالضرب والرفس، قبل إخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حضرت لعين المكان وقامت بتحرير الموقوفين من قبضة المواطنين وجرت إحالتهما على أنظار المصلحة الولائية للتحقيق معهما حول المنسوب لهما.

وأسفرت التحقيقات الأولية مع المشتبه فيهما أنهما يقومان بسرقة الأطفال بغرض الإتجار في أعضائهم.

هذا وتم الإحتفاظ بالموقوفين رهن إشار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إختطاف طفل عصابة أكادير الإتجار محاصرة

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