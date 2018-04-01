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سويدان : يدافع عن الدراجين المغاربة معبرا عن حزنه لتشبيههم بالخونة

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 01:37 سويدان : يدافع عن الدراجين المغاربة معبرا عن حزنه لتشبيههم بالخونة | سبور
سويدان : يدافع عن الدراجين المغاربة معبرا عن حزنه لتشبيههم بالخونة
عبر عبد الله سويدان الدراج الإماراتي السابق ومدرب الدراجين الإماراتيين، عن حزنه لما يعيشه الدراجون المغاربة الذين يعتبرون رموز الإنجازات الوطنية من مدربين ولاعبين مشيرا إلى أن اتهامهم بالخيانة

'' شوف سبور''

عبر عبد الله سويدان الدراج الإماراتي السابق ومدرب الدراجين الإماراتيين، عن حزنه لما يعيشه الدراجون المغاربة الذين يعتبرون رموز الإنجازات الوطنية من مدربين ولاعبين مشيرا إلى أن اتهامهم بالخيانة الوطنية وصمة عار على جبين مروجي هذه الاتهامات.

وقال سويدان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن التاريخ يشهد بأن الدراجين المغاربة كانوا رجالا ودافعوا عن الراية المغربية مضيفا :'' تعلمنا منهم الروح القتالية من أجل الراية ، ما يحدث الآن هو تظليل للرأي العام لدرء الفشل والحالة التي أوصلت هؤلاء النجوم إلى التعاضد وأخذ كلمة رجل واحد وهذا دليل قاطع على أنه قد وصلت السكين إلى العظم''.

وأوضح الدراج الإماراتي، أن الدراجين المغاربة تحملوا هضم الحقوق والتسلق على ظهورهم للواجهه والمناصب الإدارية، وتابع قائلا :'' الحق يقال والحق يتبع للضمائر الحية أقول لقد شهدت شخصيا مواقف رجولية لأبطال مغاربة في ساحات التحدي ومنهم من رفض المال مقابل التنازل''.

وأضاف :'' ماقام به هؤلاء الرجال لاتصنف خيانة وإنما هو رد فعل ورسالة للرأي العام لمعرفة ماذا يحدث مع من يتحمل المخاطر والموت على عجلات الدراجة والطرف المسؤول''.

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شوف سبور المغرب الدراج المغربي محمد بلماحي

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