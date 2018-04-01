 القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي ''عبد الوهاب بلفقيه'' يرفع دعوة قضائية ضد ناشط فيسبوكي ﻿
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القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه يرفع دعوة قضائية ضد ناشط فيسبوكي | بوليتيك

القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي ''عبد الوهاب بلفقيه'' يرفع دعوة قضائية ضد ناشط فيسبوكي

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القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي ''عبد الوهاب بلفقيه'' يرفع دعوة قضائية ضد ناشط فيسبوكي

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 01:33 القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه يرفع دعوة قضائية ضد ناشط فيسبوكي | بوليتيك
القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي ''عبد الوهاب بلفقيه'' يرفع دعوة قضائية ضد ناشط فيسبوكي
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ، عن رفع القيادي البارز في صفوف الاتحاد الاشتراكي ''عبد الوهاب بلفقيه'' دعوى قضائية ضد ناشط فيسبوكي بمنطقة كلميم، وذلك إثر نشره لعدد من التدوينات الفيسبوكية التي

شوف تيفي:كلميم

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة ، عن رفع القيادي البارز في صفوف الاتحاد الاشتراكي ''عبد الوهاب بلفقيه'' دعوى قضائية ضد ناشط فيسبوكي بمنطقة كلميم، وذلك إثر نشره لعدد من التدوينات الفيسبوكية التي تهاجمه وتسيء لسمعته.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فبلفقيه قام بتقديم شكاية لدى وكيل الملك بعد مواصلة أحد النشطاء الفيسبوكيين الهجوم عليه وانتقاد سياسته بالمنطقة، عن طريق نشر تدوينات مثيرة رأى فيها ''بلفقيه'' أنها تحمل حقدا وضغينة تجاهه وتسيء لسمعته كشخص.

وأضافت ذات المصادر، أن الشكاية تضمنت صورا ونسخا لمجموعة من التدوينات الفيسبوكية المنشورة على الحساب الرسمي للناشط ''م.ف''، والتي جاءت على خلفية الاحتقان والصراع الدائر بين أنصار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بوعيدة والأنصار الموالين للمشتكي ''عبد الوهاب بلفقيه''، الذي يمثل المعارضة السياسية بكلميم، والذي ساهم في إحداث فجوة كبيرة بالمنطقة وأدت لتوقيف مجموعة من المشاريع التنموية المهمة، وهي المواضيع التي تحدث عنها الناشط الفيسبوكي بإسهاب في منشوراته والتي أججت غضب بلفقيه وأثارت حفيظته ليقرر رفع دعوى قضائية ضده.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم دعوى قضائية بلفقيه ناشط فيسبوكي تدوينات

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