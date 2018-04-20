مجموعة Garan تعرض تقدم أشغال مشروع فيكتوريا ببسكورة ﻿

قامت يومه الخميس مجموعة GARAN بعرض تقدم أشغال مشروع فيكتوريا ببسكورة، بمدينة الدارالبيضاء والذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 250 هكتارا، من المرتقب أن يسكنه حوالي 150ألف نسمة.

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قامت يومه الخميس مجموعة GARAN بعرض تقدم أشغال مشروع فيكتوريا ببسكورة، بمدينة الدارالبيضاء والذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 250 هكتارا، من المرتقب أن يسكنه حوالي 150ألف نسمة.

وقام GARAN بتسليم الشطرين الأول والثاني بمجموع 160 هكتارا، فيما الشطر الثالث الذي يمثل 90 هكتارا متقدم في الأشغال، بما فيها 20 هكتارا مخصصة لبقع أرضية للفيلات.

وتتراوح الأثمنة بالنسبة للشقق مابين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم للمتر الواحد، فيما تبلغ قيمة المتر بالنسبة للبقع الأرضية حوالي 5000 آلاف درهم.

ويتوفر مشروع فيكتوريا ببسكورة على مجموعة من المرافق العمومية من مدارس، وإعداديات، وثانويات، ومركز صحي، إضافة إلى متاجر ومساجد.

ومن المرتقب في أفق 2020 أن يتم تجهيز حي فيكتوريا بأكثر من 30 من المرافق الضرورية، بما في ذلك 4 مدارس ابتدائية، وإعداديتين، ومدرسة ثانوية، إضافة إلى مراكز صحية، ومراكز للشرطة، ومساجد..