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برافو.. مهاجر مغربي يدخل لأصعب بطولة عالمية في أمريكا للجيت سكي دون التفاتة من الجامعة الوصية وها أشنو دار

بتاريــخ : 20 أبريل 2018 / 00:56 برافو.. مهاجر مغربي يدخل لأصعب بطولة عالمية في أمريكا للجيت سكي دون التفاتة من الجامعة الوصية وها أشنو دار | سبور
برافو.. مهاجر مغربي يدخل لأصعب بطولة عالمية في أمريكا للجيت سكي دون التفاتة من الجامعة الوصية وها أشنو دار
علمت ''شوف تيفي'' أن المهاجر المغربي بالديار الأمريكية ضياء أوملال سيدخل يوم السبت لخوض غمار بطولة عالمية تعتبر الأصعب من نوعها في العالم.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن المهاجر المغربي بالديار الأمريكية ضياء أوملال سيدخل يوم السبت لخوض غمار بطولة عالمية تعتبر الأصعب من نوعها في العالم.

وقال ضياء أوملال في اتصال مع ''شوف تيفي'' إنه سيدخل غمار هذه المنافسة العالمية تحت الراية المغربية وتحت شعار ''الله الوطن الملك'' الخالد، حيث تم ترتيب كل الأمور لتمر البطولة بشكل احترافي غير مسبوق.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه البطولة تعتبر الأصعب في العالم لأنها تلعب على طول 30 دقيقة دون توقف، وأن عدد اللاعبين الذين سيخوضون معه هذا السباق 40 مشاركا من مختلف الدول الأوروبية وهو العربي والمغربي الوحيد في هذه البطولة العالمية.

وأضاف ضياء أنه لم يدعمه أحد، حيث اشترى كل المستلزمات من ماله الخاص، من أجل أن يلعب الدور الأول ويمر إلى الدور الثاني الذي سيلعب شهر ماي المقبل.

 

‫شوف تيفي

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الجامعة لاعب الجيتسكي العالم بطولة

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