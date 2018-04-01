بعد فاجعة واد أم الربيع.. بني ملال تهتز على واقعة غرق أخرى وها أشنو وقع ﻿

فاجعة أخرى تنضاف لمأساة وفاة أم رفقة أبنائها في وادي أم الربيع، وذلك بعدما اهتزت بني ملال اليوم الخميس بسبب غرق أم رفقة ابنها الرضيع بوادي درنة.

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فاجعة أخرى تنضاف لمأساة وفاة أم رفقة أبنائها في وادي أم الربيع، وذلك بعدما اهتزت بني ملال اليوم الخميس بسبب غرق أم رفقة ابنها الرضيع بوادي درنة.

وكشفت مصادر محلية أن الأم التي جاءت إلى الواد بغرض تنظيف بعض الملابس، تفاجأت بانزلاق ابنها إلى الواد وعندما أرادت إنقاذه جرفتها السيول.

وأضافت المصادر ذاتها أن أحد الشبان قفز لإنقاذ الرضيع، فيما حضرت عناصر الوقاية المدنية لانتشال الأم التي تبلغ من العمر 27 سنة، وإيداعها بمستودع الأموات بالمركز الاستشفائي ببني ملال، فيما تم فتح تحقيق رسمي في الموضوع.