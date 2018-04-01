مثير..فريق البارصا الاسباني يتسبب في دخول شاب مغربي إلى سجن مراكش وها كيفاش ﻿

بثت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، ظهر اليوم الخميس، في قضية عشريني مبحوث عنه وطنيا، أوقفته السلطات المحلية بجماعة امزوضة في وقت سابق من أجل الحيازة والإستهلاك والإتجار في المخدرات.

شوف تيفي

بثت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، ظهر اليوم الخميس، في قضية عشريني مبحوث عنه وطنيا، أوقفته السلطات المحلية بجماعة امزوضة في وقت سابق من أجل الحيازة والإستهلاك والإتجار في المخدرات.

وكشفت مصادر محلية أن المعني بالأمر تم الحكم عليه بالحبس بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، حيث كان مبحوثا عنه بموجب عدة مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالسرقة والإتجار في المخدرات.

وتعود فصول الإعتقال حسب ذات المصادر، حينما توصلت السلطات المحلية بإخبارية تفيد بأن المبحوث عنه البالغ من العمر 22 سنة، يتابع مباراة لفريق البارصا بإحدى المقاهي بدوار ''إكفاين'' التابع لجماعة امزوضة، حيث تم ترصد المتهم و مباغتته من طرف خليفة قائد قيادة امزوضة رفقة أفراد من القوات المساعدة، قبل أن يتم تصفيده وتسليمه لعناصر الدرك الملكي بمجاط نواحي مراكش، وتم وضعه في السجن بالمركب السجني الأوداية بمراكش.