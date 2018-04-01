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مؤلم.. طفل ينتحر داخل منزله وها أشنو وقع

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 23:52 مؤلم.. طفل ينتحر داخل منزله وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
مؤلم.. طفل ينتحر داخل منزله وها أشنو وقع
أقدم طفل مغربي يبلغ من العمر 16 عاما على الانتحار شنقا بغرفته ببلدية سانتا باربرا، التابعة لمدينة مورسيا، جنوب إسبانيا أمس الخميس.

شوف تيفي

أقدم طفل مغربي يبلغ من العمر 16 عاما على الانتحار شنقا بغرفته ببلدية سانتا باربرا، التابعة لمدينة مورسيا، جنوب إسبانيا أمس الخميس.

وكانت الشرطة الإسبانية قد تلقت إخطارا من والد الضحية بالعثور على ابنه جثة هامدة ومعلقا بحبل داخل غرفته، دون وجود إصابات ظاهرة بالجثة، حيث تم نقله على وجه السرعة للمستعجلات وخضع لعملية تدليك قلبي من قبل فريق طبي مختص، لكنه ظل فاقدا للوعي إلى أن فارق الحياة جراء توقف قلبه عن الخفقان.

وحسب وسائل إعلامية إسبانية محلية، أن باب غرفة القاصر المغربي، كان مقفلا، مشيرة إلى أن والده اضطر إلى كسره، بعدما ظل ينادي ابنه مرارا وتكرارا دون تلقي أي جواب، من جهة أخرى أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق لتوضيح أسباب وفاة القاصر المغربي، موضحا أنه نقل إلى أقرب مركز طبي فاقدا الوعي وفي حالة جد خطيرة.

 

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وفاة انتحار قاصر اسبانيا

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