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برافو.. الصحفيون المغاربة يتضامنون مع صحافية ''شوف تيفي'' وهذا ما قرروه في جلسة بوعشرين

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 22:50 برافو.. الصحفيون المغاربة يتضامنون مع صحافية شوف تيفي وهذا ما قرروه في جلسة بوعشرين | حوادث و حقوق
برافو.. الصحفيون المغاربة يتضامنون مع صحافية ''شوف تيفي'' وهذا ما قرروه في جلسة بوعشرين
في ظل الجدل حول الاعتداء على صحافية قناة ''شوف تيفي'' فاطمة الزهراء رجمي، قرر الصحفيون الذين يغطون جلسات محاكمة توفيق بوعشرين الانسحاب الفوري وبشكل جماعي من الجلسة.

شوف تيفي

في ظل الجدل حول الاعتداء على صحافية قناة ''شوف تيفي'' فاطمة الزهراء رجمي، قرر الصحفيون الذين يغطون جلسات محاكمة توفيق بوعشرين الانسحاب الفوري وبشكل جماعي من الجلسة.

ووقع الصحافيون المنسحبون من الجلسة بشكل جماعي بيانا تضامنيا مع صحافية قناة شوف تيفي التي اعتدى عليها أحد المحسوبين على هيئة المحامين بالدار البيضاء، والذي أساء بشكل كبير لأصحاب البذلة السوداء المغاربة.

وطالب الموقعون بشروط للعودة إلى تغطية الجلسات، وأول الشروط هو عدم تغطية الجلسات مستقبلا ما لم تقدم هيئة المحامين اعتذارا كتابيا، والشرط الثاني هو اتخاذ إجراءات في حق المحامي المعتدي على الصحافية حتى لا يتم تكرار مثل هذه السلوكات.

جدير بالذكر أن صحافية ''شوف تيفي'' حصلت على شهادة طبية تثبت عجزها في حدود 25 يوما من طرف الهيئة الطبية، ما يؤكد قوة الضربة والاعتداء عليها من طرف محام ''يا حسرة''.

 

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محامي اعتداء شوف تيفي صحفية

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