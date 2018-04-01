ها المعقول.. المينورسو توجه صفعة قوية للبوليساريو ﻿

أعلن اليوم الخميس في الامم المتحدة أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ( المينورسو) ترفض الاجتماع بمسؤولي البوليساريو خارج الرابوني بالجزائر، حيث تعقد مثل هذه الاجتماعات دوما.

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أعلن اليوم الخميس في الامم المتحدة أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ( المينورسو) ترفض الاجتماع بمسؤولي البوليساريو خارج الرابوني بالجزائر، حيث تعقد مثل هذه الاجتماعات دوما.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، "منذ وصوله في أواخر دجنبر 2017، فضل الممثل الخاص للأمين العام كولين ستيوارت، التقيد بالممارسة التي جرى بها العمل منذ أمد طويل، والمتمثلة في عقد مثل هذه الاجتماعات في الرابوني بالجزائر".

وتجدر الإشارة إلى أن الممثل الخاص للأمين العام رفض الانتقال إلى بير لحلو، كما طلبت ذلك قيادة الجبهة التي تسعى من خلال هذه المناورة إلى الحصول على نوع من الاعتراف من الأمم المتحدة، ومغالطة المجتمع الدولي بشأن وضعية المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع.