عــاجل..تأجيل جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

قرر قاضي جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين تأجيل الجلسة إلى زوال يوم غد الجمعة نظرا لتأخر الوقت والتعب الظاهر على المتهم توفيق بوعشرين الذي ظل صامتا ومحني الرأس طيلة الجلسة.

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قرر قاضي جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين تأجيل الجلسة إلى زوال يوم غد الجمعة نظرا لتأخر الوقت والتعب الظاهر على المتهم توفيق بوعشرين الذي ظل صامتا ومحني الرأس طيلة الجلسة.

و قبل تأجيل الجلسة ، تدخلت النيابة العامة واعتبرت أن ما قاله اسحاق شارية دفاع أمال الهواري هو شرود وأن مهام هذه الاخيرة أي (النيابة العامة) هي قانونية وأنها تعرضت للإهانة من طرف الدفاع المذكور معتبرة أن المحاكمة قانونية وليست سياسية.

وطالب ممثل النيابة العامة المحكمة، بأن تنظر في مثل هذه الدفوعات الماسة بالهيئة معتبرا أن المتهم أمانة في عنق الجميع، بحيت طالب ممثل النيابة كاتب الضبط بتدوين هذه الملاحظات لتحتفظ بها المحكمة.