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خطير.. البوليساريو تتجاوز الخطوط الحمراء والقضية فيها القرطاس

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 22:03 خطير.. البوليساريو تتجاوز الخطوط الحمراء والقضية فيها القرطاس | مجتمع
خطير.. البوليساريو تتجاوز الخطوط الحمراء والقضية فيها القرطاس
أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة، استيفان دوجاريك، اليوم الخميس أن عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو، اعترضت في 16 مارس الماضي فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو، وأطلقت طلقات

شوف تيفي + و م ع

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة، استيفان دوجاريك، اليوم الخميس أن عناصر مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو، اعترضت في 16 مارس الماضي فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية.

وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي "أبلغت المينورسو مجلس الأمن أنه في 16 مارس، ببلدة تيفاريتي، تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو أثناء الخدمة من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو، الذين أطلقوا طلقات نارية تحذيرية"، حيث أشار المسؤول الأممي إلى أنه لم يتم السماح إلا في وقت لاحق "للمراقبين باستئناف دوريتهم".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت مؤخرا بوقوع إطلاق نار تحذيري واعتراض البوليساريو لأعضاء من المينورسو في منتصف شهر مارس، لمنعهم من توثيق الانتهاكات المتعددة للميليشيات الانفصالية في هذه المنطقة.

من جهة أخرى أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لكون الاحترام الذي كانت تحظى به رموز الأمم المتحدة في السابق، حتى من قبل الجماعات المسلحة، بدأ يتلاشى مع مرور الوقت ، مما يجعل "موظفينا اليوم مستهدفين تحديدا بسبب الصفة التي يحملونها".

 

 

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مينورسو رصاص الأمم المتحدة البوليساريو

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