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هذه هي أسماء المسؤولين اللي عينهم الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري بالرباط

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 21:43 هذه هي أسماء المسؤولين اللي عينهم الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري بالرباط | بوليتيك
هذه هي أسماء المسؤولين اللي عينهم الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري بالرباط
في أول مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من فرنسا، أفرزت نتائجه عدد من التعيينات الجديدة التي تهم عدد من المؤسسات الاستراتيجية.

شوف تيفي

في أول مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من فرنسا، أفرزت نتائجه عدد من التعيينات الجديدة التي تهم عدد من المؤسسات الاستراتيجية.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس سعيد زارو، مديرا لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، في حين تم تعيين يوسف البقالي، رئيسا لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عين الملك، محمد يوسفي، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وتعيين عبد الرحيم الحافظي، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

 

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