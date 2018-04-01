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حصري.. اعتقال الدوبل الذي روع المواطنين في قلب منزله | حوادث و حقوق

حصري.. اعتقال ''الدوبل'' الذي روع المواطنين في قلب منزله

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

حصري.. اعتقال ''الدوبل'' الذي روع المواطنين في قلب منزله

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 21:23 حصري.. اعتقال الدوبل الذي روع المواطنين في قلب منزله | حوادث و حقوق
حصري.. اعتقال ''الدوبل'' الذي روع المواطنين في قلب منزله
عرفت منطقة الحي المحمدي وبالضبط في ''ديور الديوانة'' توقيف شخص يلقب بـ ''الدوبل''، من طرف العناصر الأمنية حسب ما كشف عنه مصدر ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

عرفت منطقة الحي المحمدي وبالضبط في ''ديور الديوانة'' توقيف شخص يلقب بـ ''الدوبل''، من طرف العناصر الأمنية حسب ما كشف عنه مصدر ''شوف تيفي''.

وجاء هذا التوقيف زوال اليوم الخميس، حيث تم توقيف المجرم الخطير الذي صدرت في حقه عدد من مذكرات بحث، في قلب منزله، حيث تم نصب كمين محكم له بالحي الذي يقطن فيه، وعندما دخل منزله تفاجئ برجال الأمن التابعين لدائرة الشرطة العنترية في كل مكان، وبعد أن قاومهم بسلاح أبيض من الحجم الكبير، استطاعوا توقيفه بإحكام وبسرعة قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ، حيث تمت العملية تحت إشراف شخصي للعميد المركزي للحي المحمدي عين السبع.

واعتقل الموقوف من أجل ترويج الأقراص المهلوسة والضرب والجرح والمشاركة في جريمة قتل، حيث تم نقله إلى مقر الشرطة القضائية بعد التحقيق الأولي الذي جرى معه في دائرة الشرطة التي أوقفته.

 

 

‫شوف تيفي

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شرطة القضائية توقيف الحي المحمدي عين السبع

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