بعد استفزازه و الاعتداء عليه .. إدارة أياكس تنتصر لحكيم زياش‎ ﻿

يخوض اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، مباراة فريقه أياكس ، أمام نادي فينيلو ، بشكل رسمي، برسم الجولة 32 من الدوري الهولندي الممتاز.

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يخوض اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، مباراة فريقه أياكس ، أمام نادي فينيلو ، بشكل رسمي، برسم الجولة 32 من الدوري الهولندي الممتاز.

وكان حكيم قد سحب كل صوره بقميص أياكس من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأولها ''إنستغرام''، مهددا بالابتعاد من المباريات المتبقية هذا الموسم، ومن المحتمل أن يكون لقاء أيندهوفن الأخير له بالقميص الأبيض والأحمر.

ويذكر أن حكيم زياش، تعرض للاعتداء يوم الأحد الماضي من طرف أنصار أياكس بعد خسارة لقب الدوري إثر السقوط أمام أيندهوفن بثلاثية في الجولة الواحدة والثلاثين.