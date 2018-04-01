 بعد استفزازه و الاعتداء عليه .. إدارة أياكس تنتصر لحكيم زياش‎ ﻿
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بعد استفزازه و الاعتداء عليه .. إدارة أياكس تنتصر لحكيم زياش‎

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 21:09 بعد استفزازه و الاعتداء عليه .. إدارة أياكس تنتصر لحكيم زياش‎ | سبور
بعد استفزازه و الاعتداء عليه .. إدارة أياكس تنتصر لحكيم زياش‎
يخوض اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، مباراة فريقه أياكس ، أمام نادي فينيلو ، بشكل رسمي، برسم الجولة 32 من الدوري الهولندي الممتاز.

شوف سبور

يخوض اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، مباراة فريقه أياكس ، أمام نادي فينيلو ، بشكل رسمي، برسم الجولة 32 من الدوري الهولندي الممتاز.

وكان حكيم قد سحب كل صوره بقميص أياكس من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأولها ''إنستغرام''، مهددا بالابتعاد من المباريات المتبقية هذا الموسم، ومن المحتمل أن يكون لقاء أيندهوفن الأخير له بالقميص الأبيض والأحمر.

ويذكر أن حكيم زياش، تعرض للاعتداء يوم الأحد الماضي من طرف أنصار أياكس بعد خسارة لقب الدوري إثر السقوط أمام أيندهوفن بثلاثية في الجولة الواحدة والثلاثين.

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المغرب الدارالبيضاء شوف سبور حكيم زياش أياكس

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