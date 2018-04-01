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مثير.. عضو جماعي يتعرى وسط إجتماع بشيشاوة

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 21:03 مثير.. عضو جماعي يتعرى وسط إجتماع بشيشاوة | مجتمع
مثير.. عضو جماعي يتعرى وسط إجتماع بشيشاوة
أقدم نائب رئيس جماعة ''سيدي محمد دليل'' بإقليم شيشاوة يوم أمس الأربعاء على نزع ملابسه والتعري داخل إجتماع الدورة الإستثنائية، ما خلق حالة من الإستغراب والإندهاش وسط جموع الحاضرين من أعضاء المجلس

شوف تيفي:شيشاوة


أقدم نائب رئيس جماعة "سيدي محمد دليل" بإقليم شيشاوة يوم أمس الأربعاء على نزع ملابسه والتعري داخل إجتماع الدورة الإستثنائية، ما خلق حالة من الإستغراب والإندهاش وسط جموع الحاضرين من أعضاء المجلس وممثلي السلطة المحلية، الذين إضطروا لإخراجه من قاعة الدورة.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن إقدام النائب المذكور على نزع ملابسه جاء كإحتجاج على قرار الأغلبية بما فيهم الرئيس بعزله من منصبه، وذلك نتيجة إرتكابه لمجموعة من الخروقات والهفوات، وهو القرار الذي لم يعجب المعني بالأمر، ليدخل في جدال هيستيري مع أعضاء المجلس، وكشكل إحتجاجي قام بإزالة بعض ملابسه أمام الملأ.
وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن خطوة نائب الرئيس أحرجت عدد من النساء الحاضرات اللواتي أثارهم المشهد، قبل أن تتدخل السلطة المحلية في شخص قائد المنطقة ليتم إخراج المحتج خارج القاعة المحتضة للإجتماع.

ويعد نائب الرئيس من بين الأعضاء المعروفين بنقاشاته الساخنة داخل كل الإجتماعات والدورات التي يعقدها المجلس وعرف بإنتقاذه اللادع لقرارات الرئيس وكذا لسياسته التذبيرية لشؤون الجماعة التي تثير حفيظة العضو السالف الذكر، وجعلته يصطف إلى جانب المعارضة بعدما كان في وقت سابق ضمن أغلبية الرئيس.

وأضافت ذات المصادر، أن قرار العزل الذي صدر في حق نائب الرئيس صوت عليه أكثر من 9 أعضاء في مقابل 3 وتقرر إحالة ملفه على أنظار المحكمة الإدارية بمدينة مراكش للبث فيه، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وتصادف هذا الحدث المثير مع زيارة قضاة جطو لذات الجماعة من أجل إخضاعها للإفتحاص والتدقيق والبحث في عدد من الملفات الشائكة التي أثارت الكثير من ردود الفعل المتباينة وسط متتابعي الشأن المحلي بالمنطقة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة تعري نزع ملابس عضو جماعي احتجاج

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