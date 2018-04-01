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عاجل.. إطلاق الرصاص في السعودية وهذه حصيلة القتلى

بتاريــخ : 19 أبريل 2018 / 21:00 عاجل.. إطلاق الرصاص في السعودية وهذه حصيلة القتلى | دولي
عاجل.. إطلاق الرصاص في السعودية وهذه حصيلة القتلى
أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل 4 من رجال الأمن بإطلاق مجهولين النار على نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير، حيث وقع الهجوم على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، وأن رجال الأمن

شوف تيفي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل 4 من رجال الأمن بإطلاق مجهولين النار على نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير، حيث وقع الهجوم على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، وأن رجال الأمن السعوديين الذين قتلوا جراء إطلاق النار هم الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري.

وأكدت مصادر سعودية رسمية أنه تم تحديد هوية عدد من المتورطين في الهجوم والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية، وأن مصلحة التحقيق تقتضي عدم إعلان أسميهما في الوقت الراهن.

وأضافت ذات المصادر أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار، وتم القضاء عليه أثناء تبادل إطلاق النار، الذي أسفر أيضا عن إصابة خمسة من رجال الأمن ، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى.

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السعودية رصاص قتل رجال الأمن

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